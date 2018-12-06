Завтра в Україні вдарять морози: синоптики прогнозують до -15°
На сході та заході України пройде сніг та мокрий сніг.
Завтра у більшості областей України значно похолоднішає. У Карпатах синоптики прогнозують зниження температури до -15°С.
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Про повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
На сході України очікується невеликий сніг, на заході - опади у вигляді мокрого снігу, місцями ожеледь. У решті областях без опадів.
"Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах 10-15° морозу, у східних, південних та Дніпропетровській областях 0-5° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вітер північно-західний (у західних областях - південний), 5-10 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця.
Як повідомляв УНІАН, у Києві завтра без опадів, температура вдень до -3°.
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Погода в Україні
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- Дніпро-1°... -6°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир-1°... -3°
- Запоріжжя0°... -5°
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- Кіровоград-2°... -7°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса0°... -7°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне0°... -2°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -10°
- Тернопіль-2°... -3°
- Харків-1°... -8°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси-2°... -7°
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