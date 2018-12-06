Завтра в Україні вдарять морози: синоптики прогнозують до -15°

На сході та заході України пройде сніг та мокрий сніг.

Завтра в Україні очікується до 15° морозу / УНІАН

Завтра у більшості областей України значно похолоднішає. У Карпатах синоптики прогнозують зниження температури до -15°С.

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Про повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На сході України очікується невеликий сніг, на заході - опади у вигляді мокрого снігу, місцями ожеледь. У решті областях без опадів.

"Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах 10-15° морозу, у східних, південних та Дніпропетровській областях 0-5° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вітер північно-західний (у західних областях - південний), 5-10 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, у Києві завтра без опадів, температура вдень до -3°.

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