Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)
Опади очікуються на заході та сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в Україні похолодає, у західних і східних областях пройде сніг.
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Прогноз погоди в Україні. На сході пройде сніг, температура до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до 0°.
На заході України очікуються снігопади. Температура до +2°.
У північних областях хмарно. Температура до -3°. У центрі без опадів, температура до -1°.
За народним прогнозом, 7 грудня — Катерини. Якщо на Катерину холодно, то буде голодно. Катерина водою, то Різдво льдом. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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