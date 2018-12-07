Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

08:09, 7 грудня 2018
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Опади очікуються на заході та сході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в Україні похолодає, у західних і східних областях пройде сніг.

Після морозів в Україні почнеться відлига: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

Прогноз погоди в Україні. На сході пройде сніг, температура до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до 0°.

На заході України очікуються снігопади. Температура до +2°.

У північних областях хмарно. Температура до -3°. У центрі без опадів, температура до -1°.

Прогноз на 7 грудня / УНІАН
Прогноз на 7 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 грудня — Катерини. Якщо на Катерину холодно, то буде голодно. Катерина водою, то Різдво льдом. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг
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