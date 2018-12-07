У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°

08:30, 7 грудня 2018
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Ввечері в столиці до -5°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 грудня, у Києві без опадів, температура вдень до -3°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень -3°, ввечері - до -5°. Вітер східний та північно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:42, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, в Україні похолодає, в західних і східних областях пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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