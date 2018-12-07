У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°
Ввечері в столиці до -5°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 грудня, у Києві без опадів, температура вдень до -3°.
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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень -3°, ввечері - до -5°. Вітер східний та північно-західний, до 5,1 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:42, а зайде у 15:54.
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, в Україні похолодає, в західних і східних областях пройде сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+1°... -1°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк-1°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+3°... -3°
- Київ0°... -1°
- Кіровоград+2°... +1°
- Луганськ0°... -6°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+4°... 0°
- Миколаїв+6°... +5°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми-4°... -5°
- Тернопіль+2°... -3°
- Харків-3°... -6°
- Херсон+6°... +4°
- Хмельницький+1°... -3°
- Черкаси+2°... +1°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+3°... -2°
Віргінія, США
+ 2 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+2 °
Вологість:59 %
Тиск:775 мм
Вітер: 5.0 м/с
Ймовірність опадів:3 %
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