У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

09:34, 7 грудня 2018
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Лавинна небезпека зберігається в Iвано-Франкiвській та Закарпатській областях.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

У п'ятницю, 7 грудня, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"7 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, в Україні похолодає, у західних і східних областях пройде сніг.

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Теги: #Карпати#лавина
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