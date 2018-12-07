Потужні дощі затопили Каліфорнію (фото, відео)

10:56, 7 грудня 2018
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У Лос-Анджелесі за день випала рекордна кількість опадів.

Каліфорнію накрили повені / twitter.com/LACoFDPIO
Каліфорнію накрили повені / twitter.com/LACoFDPIO

Потужні дощі призвели до повеней на півдні американського штату Каліфорнія.

Обов'язкова евакуація була оголошена для округів Орендж і Ріверсайд, які раніше постраждали від лісової пожежі, повідомляє ABC News.

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В інших округах для жителів обов'язкову евакуацію замінили на рекомендацію покинути свої будинки. Рятувальники кажуть, що небезпека зберігається, тому людей закликають бути обережними.

Через повінь на Тихоокеанське шосе в районі Малібу зійшов зсув. У цій місцевості минулого місяця лісові пожежі знищили сотні будинків.

У Лос-Анджелесі та його околицях за день випало 4,8 см дощу, що в два рази перевищує попередній рекорд, встановлений у 1997 році. Зазвичай за весь грудень у місті випадає близько 5 см опадів.

У той же час на автомагістралі I-5 між Лос-Анджелесом і долиною Сан-Хоакін випав сильний сніг, через що дорогу закрили.

Водіям рекомендують бути обережними під час руху гірськими перевалами, де прогнозують до 1,8 м снігу.

Очікується, що після сильних опадів у Каліфорнії встановиться суха і тепла погода, однак вже на початку наступного тижня можливий новий шторм.

Нагадаємо, сильна злива обрушилась на місто Бодрум на південному заході Туреччини. Потужні потоки води на вулицях змивали автомобілі. У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.

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Теги: #повінь#США#Каліфорнія
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