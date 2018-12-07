Потужні дощі затопили Каліфорнію (фото, відео)

У Лос-Анджелесі за день випала рекордна кількість опадів.

Каліфорнію накрили повені / twitter.com/LACoFDPIO

Потужні дощі призвели до повеней на півдні американського штату Каліфорнія.

Обов'язкова евакуація була оголошена для округів Орендж і Ріверсайд, які раніше постраждали від лісової пожежі, повідомляє ABC News.

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В інших округах для жителів обов'язкову евакуацію замінили на рекомендацію покинути свої будинки. Рятувальники кажуть, що небезпека зберігається, тому людей закликають бути обережними.

Через повінь на Тихоокеанське шосе в районі Малібу зійшов зсув. У цій місцевості минулого місяця лісові пожежі знищили сотні будинків.

У Лос-Анджелесі та його околицях за день випало 4,8 см дощу, що в два рази перевищує попередній рекорд, встановлений у 1997 році. Зазвичай за весь грудень у місті випадає близько 5 см опадів.

У той же час на автомагістралі I-5 між Лос-Анджелесом і долиною Сан-Хоакін випав сильний сніг, через що дорогу закрили.

Водіям рекомендують бути обережними під час руху гірськими перевалами, де прогнозують до 1,8 м снігу.

Очікується, що після сильних опадів у Каліфорнії встановиться суха і тепла погода, однак вже на початку наступного тижня можливий новий шторм.

That's 17th Street and Pomona Avenue. Please find alternate routes and stay away from that area until water level subsides. pic.twitter.com/od1vvjRqaJ — Costa Mesa Police (@CostaMesaPD) 6 грудня 2018 р.

Нагадаємо, сильна злива обрушилась на місто Бодрум на південному заході Туреччини. Потужні потоки води на вулицях змивали автомобілі. У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.