Потужні дощі затопили Каліфорнію (фото, відео)
У Лос-Анджелесі за день випала рекордна кількість опадів.
Потужні дощі призвели до повеней на півдні американського штату Каліфорнія.
Обов'язкова евакуація була оголошена для округів Орендж і Ріверсайд, які раніше постраждали від лісової пожежі, повідомляє ABC News.
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В інших округах для жителів обов'язкову евакуацію замінили на рекомендацію покинути свої будинки. Рятувальники кажуть, що небезпека зберігається, тому людей закликають бути обережними.
Через повінь на Тихоокеанське шосе в районі Малібу зійшов зсув. У цій місцевості минулого місяця лісові пожежі знищили сотні будинків.
У Лос-Анджелесі та його околицях за день випало 4,8 см дощу, що в два рази перевищує попередній рекорд, встановлений у 1997 році. Зазвичай за весь грудень у місті випадає близько 5 см опадів.
У той же час на автомагістралі I-5 між Лос-Анджелесом і долиною Сан-Хоакін випав сильний сніг, через що дорогу закрили.
Водіям рекомендують бути обережними під час руху гірськими перевалами, де прогнозують до 1,8 м снігу.
Очікується, що після сильних опадів у Каліфорнії встановиться суха і тепла погода, однак вже на початку наступного тижня можливий новий шторм.
From outside the aircraft #burbank@SouthwestAirpic.twitter.com/9jg8fVYr07— Moe Storch (@MoeStorch) 6 грудня 2018 р.
That's 17th Street and Pomona Avenue. Please find alternate routes and stay away from that area until water level subsides. pic.twitter.com/od1vvjRqaJ— Costa Mesa Police (@CostaMesaPD) 6 грудня 2018 р.
NB I-5 at Hollywood Way in #SunValley- 3 left lanes blocked - overturned vehicle with fatality - unknown duration https://t.co/zqxNFKXp7h#Storm#Rain#TrafficAlertpic.twitter.com/zkhHchIvhW— Caltrans District 7 (@CaltransDist7) 6 грудня 2018 р.
Costa Mesa flooding is! #rainyday#raininsocalpic.twitter.com/fkBtU1Q7Ae— Lisa Beachy (@lsbeachy) 6 грудня 2018 р.
Нагадаємо, сильна злива обрушилась на місто Бодрум на південному заході Туреччини. Потужні потоки води на вулицях змивали автомобілі. У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.
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