Потужні дощі затопили Каліфорнію (фото, відео)

У Лос-Анджелесі за день випала рекордна кількість опадів.

Обов'язкова евакуація була оголошена для округів Орендж і Ріверсайд, які раніше постраждали від лісової пожежі, повідомляє ABC News.

В інших округах для жителів обов'язкову евакуацію замінили на рекомендацію покинути свої будинки. Рятувальники кажуть, що небезпека зберігається, тому людей закликають бути обережними.

Через повінь на Тихоокеанське шосе в районі Малібу зійшов зсув. У цій місцевості минулого місяця лісові пожежі знищили сотні будинків.

У Лос-Анджелесі та його околицях за день випало 4,8 см дощу, що в два рази перевищує попередній рекорд, встановлений у 1997 році. Зазвичай за весь грудень у місті випадає близько 5 см опадів.

У той же час на автомагістралі I-5 між Лос-Анджелесом і долиною Сан-Хоакін випав сильний сніг, через що дорогу закрили.

Водіям рекомендують бути обережними під час руху гірськими перевалами, де прогнозують до 1,8 м снігу.

Очікується, що після сильних опадів у Каліфорнії встановиться суха і тепла погода, однак вже на початку наступного тижня можливий новий шторм.

From outside the aircraft #burbank @SouthwestAir pic.twitter.com/9jg8fVYr07

That's 17th Street and Pomona Avenue. Please find alternate routes and stay away from that area until water level subsides. pic.twitter.com/od1vvjRqaJ