Погода на вихідні: до України прийде потепління з дощами та снігом (карта)
Опади очікуються практично по всій країні.
На вихідних в Україні очікується потепління, у більшості регіонів пройдуть дощі та сніг.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°. У неділю також очікуються опади, -1°...+2°.
Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)
У Львові в суботу очікується дощ, вночі 0°, вдень +3°. У неділю пройде дощ, +1°...+5°.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень -3°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +4°, також очікуються опади.
У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -1°...0°. У неділю до +3°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю -1°...+4°.
Погода в Харкові: у суботу без опадів, температура вночі -6°, вдень -4°. У неділю -1°...+1°, пройде сніг з дощем.
У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю дощ, температура повітря -1°...+2°.
У Сімферополі завтра без опадів, 0°...+4°. У неділю +4°...+10°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю пройде дощ, температура до +3°.
У Краматорську в суботу хмарно і без опадів, температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю температура до +3°, сильний сніг з дощем.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -7°, вдень -1°. У неділю +1°...+3°, пройде сніг.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до -4°. У неділю сильний снігопад, вночі -3°, вдень -1°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +4°. У неділю також очікуються опади, вночі +1°, вдень до +5°.
У Трускавці в суботу дощ, температура до +5°. У неділю температура до+7°, очікується невеликий дощ.
У Сваляві завтра пройде дощ, +3°, у неділю сильний сніг з дощем, температура повітря -2° ...+2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -1°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк-1°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+3°... -3°
- Київ0°... -1°
- Кіровоград+2°... +1°
- Луганськ0°... -6°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+4°... 0°
- Миколаїв+6°... +5°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми-4°... -5°
- Тернопіль+2°... -3°
- Харків-3°... -6°
- Херсон+6°... +4°
- Хмельницький+1°... -3°
- Черкаси+2°... +1°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+3°... -2°