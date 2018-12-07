Погода на вихідні: до України прийде потепління з дощами та снігом (карта)

Опади очікуються практично по всій країні.

Ілюстрація / REUTERS

На вихідних в Україні очікується потепління, у більшості регіонів пройдуть дощі та сніг.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°. У неділю також очікуються опади, -1°...+2°.

Читайте також Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

У Львові в суботу очікується дощ, вночі 0°, вдень +3°. У неділю пройде дощ, +1°...+5°.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень -3°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +4°, також очікуються опади.

У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -1°...0°. У неділю до +3°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю -1°...+4°.

Прогноз на 8 грудня / УНІАН

Прогноз на 9 грудня / УНІАН

Погода в Харкові: у суботу без опадів, температура вночі -6°, вдень -4°. У неділю -1°...+1°, пройде сніг з дощем.

У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю дощ, температура повітря -1°...+2°.

У Сімферополі завтра без опадів, 0°...+4°. У неділю +4°...+10°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю пройде дощ, температура до +3°.

У Краматорську в суботу хмарно і без опадів, температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю температура до +3°, сильний сніг з дощем.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -7°, вдень -1°. У неділю +1°...+3°, пройде сніг.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до -4°. У неділю сильний снігопад, вночі -3°, вдень -1°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +4°. У неділю також очікуються опади, вночі +1°, вдень до +5°.

У Трускавці в суботу дощ, температура до +5°. У неділю температура до+7°, очікується невеликий дощ.

У Сваляві завтра пройде дощ, +3°, у неділю сильний сніг з дощем, температура повітря -2° ...+2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.