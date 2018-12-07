Атмосферні фронти принесуть до України дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на найближчі дні
Завтра на заході та півночі Україні очікуються дощі та мокрий сніг.
Найближчими днями погоду в Україні обумовлюватимуть атмосферні фронти, очікуються дощі та мокрий сніг.
Погода на вихідні: до України прийде потепління з дощами та снігом (карта)
Такий прогноз погоди опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.
"Завтра, у суботу, дощ та мокрий сніг випадатимуть у західних, північних областях та подекуди у центральній частині. На сході, півдні, на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра 8 грудня суттєві опади малоймовірні", - пише вона.
За прогнозом Діденко, 9 грудня атмосферний фронт посунеться на схід, тому опади, відповідно, вже йтимуть на сході, у центральній частині, на півдні. Температура повітря у неділю коливатиметься близько нуля, на півдні та заході +2...+7 градусів.
У Києві 8 грудня та вночі й вранці 9 грудня очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря у денні години близько нуля, вночі 8 грудня -4...-6 градусів, а вночі 9 грудня 0...-2 градуси морозу.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні похолодає, у західних і східних областях пройде сніг.
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -1°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк-1°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+3°... -3°
- Київ0°... -1°
- Кіровоград+2°... +1°
- Луганськ0°... -6°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+4°... 0°
- Миколаїв+6°... +5°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми-4°... -5°
- Тернопіль+2°... -3°
- Харків-3°... -6°
- Херсон+6°... +4°
- Хмельницький+1°... -3°
- Черкаси+2°... +1°
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