Атмосферні фронти принесуть до України дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на найближчі дні

14:02, 7 грудня 2018
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Завтра на заході та півночі Україні очікуються дощі та мокрий сніг.

На вихідних в Україні очікуються опади / Фото УНІАН
На вихідних в Україні очікуються опади / Фото УНІАН

Найближчими днями погоду в Україні обумовлюватимуть атмосферні фронти, очікуються дощі та мокрий сніг.

Погода на вихідні: до України прийде потепління з дощами та снігом (карта)

Такий прогноз погоди опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

"Завтра, у суботу, дощ та мокрий сніг випадатимуть у західних, північних областях та подекуди у центральній частині. На сході, півдні, на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра 8 грудня суттєві опади малоймовірні", - пише вона.

За прогнозом Діденко, 9 грудня атмосферний фронт посунеться на схід, тому опади, відповідно, вже йтимуть на сході, у центральній частині, на півдні. Температура повітря у неділю коливатиметься близько нуля, на півдні та заході +2...+7 градусів.

У Києві 8 грудня та вночі й вранці 9 грудня очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря у денні години близько нуля, вночі 8 грудня -4...-6 градусів, а вночі 9 грудня 0...-2 градуси морозу.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні похолодає, у західних і східних областях пройде сніг.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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