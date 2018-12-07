В Індонезії в результаті повеней загинули 11 людей (відео)

Від повеней постраждали острови Ява і Сумартра.

Індонезія постраждала від повеней / twitter.com/Sutopo_PN

Щонайменше 11 людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повеней, викликаних сильними дощами в Індонезії.

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Потужні повені сталися на острові Ява, загалом постраждали близько 1150 осіб, передає Floodlist з посиланням на Індонезійський національний центр по боротьбі зі стихійними лихами.

У провінції Західна Ява в результаті сходження зсуву загинули чотири людини, ще п'ятеро отримали травми.

У той же час на острові Суматра жертвами зсуву, викликаного сильними дощами, стали семеро людей. Крім того, на острові пошкоджені десятки будинків.

Hujan deras melanda Kota Semarang menyebabkan banjir pada 3/12/2018 siang. Jalan berubah menjadi genangan dan di beberapa tempat air mengalir dengan deras. BPBD dan aparat lain masih melakukan penanganan dan pendataan. Masyarakat dihimbau waspada banjir-longsor. @ganjarpranowopic.twitter.com/sZjioPBCzF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 3 грудня 2018 р.

Нагадаємо, потужні дощі призвели до повеней на півдні американського штату Каліфорнія.