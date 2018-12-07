В Індонезії в результаті повеней загинули 11 людей (відео)

15:30, 7 грудня 2018
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Від повеней постраждали острови Ява і Сумартра.

Індонезія постраждала від повеней / twitter.com/Sutopo_PN
Індонезія постраждала від повеней / twitter.com/Sutopo_PN

Щонайменше 11 людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повеней, викликаних сильними дощами в Індонезії.

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Потужні повені сталися на острові Ява, загалом постраждали близько 1150 осіб, передає Floodlist з посиланням на Індонезійський національний центр по боротьбі зі стихійними лихами.

У провінції Західна Ява в результаті сходження зсуву загинули чотири людини, ще п'ятеро отримали травми.

У той же час на острові Суматра жертвами зсуву, викликаного сильними дощами, стали семеро людей. Крім того, на острові пошкоджені десятки будинків.

Нагадаємо, потужні дощі призвели до повеней на півдні американського штату Каліфорнія.

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Теги: #Індонезія#повінь
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