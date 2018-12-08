Завтра в Україні потеплішає, по всій країні очікується сніг з дощем

19:16, 8 грудня 2018
192
0

9-10 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується середня лавинна небезпека - 2 рівня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Завтра, 9 грудня, в Україні очікується мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях у неділю очікується до 5-8 градусів тепла і мокрий сніг з дощем.

На півночі України також очікується мокрий сніг з дощем, як сьогодні вночі, так і завтра вдень. Температура вдень до 3 градусів тепла.

Сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди у Києві на завтра

В південний областях завтра очікується дощ і до 8 градусів тепла.

На сході в неділю, 9 грудня, мокрий сніг з дощем, 2...4 градусів тепла. У центральних областях завтра 1...3 градуси тепла і також мокрий сніг з дощем.

У Києві сніг з переходом в дощ вже сьогодні, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Також ДСНС попереджає про те, що в Карпатах у найближчі дні збережеться помірна сніголавинна небезпека. За даними Укргідрометцентру, 8 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області і 8-9 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області збережеться низька сніголавинна небезпека (першого рівня).

9-10 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2-го рівня).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #прогноз погоди#лавинна небезпека
Читайте також
Сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди у Києві на завтра Сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди у Києві на завтра
Погода на вихідні: до України прийде потепління з дощами та снігом (карта) Погода на вихідні: до України прийде потепління з дощами та снігом (карта)
Потужні дощі затопили Каліфорнію (фото, відео) Потужні дощі затопили Каліфорнію (фото, відео)
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°
Завтра в Україні вдарять морози: синоптики прогнозують до -15° Завтра в Україні вдарять морози: синоптики прогнозують до -15°
У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3° У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3°
У горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека У горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
- 2 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
65 %
766 мм
3.0 м/с
26 %
Стрічка новин