Завтра в Україні потеплішає, по всій країні очікується сніг з дощем
9-10 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується середня лавинна небезпека - 2 рівня.
Завтра, 9 грудня, в Україні очікується мокрий сніг з дощем.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях у неділю очікується до 5-8 градусів тепла і мокрий сніг з дощем.
На півночі України також очікується мокрий сніг з дощем, як сьогодні вночі, так і завтра вдень. Температура вдень до 3 градусів тепла.
Сніг, дощ та ожеледиця: прогноз погоди у Києві на завтра
В південний областях завтра очікується дощ і до 8 градусів тепла.
На сході в неділю, 9 грудня, мокрий сніг з дощем, 2...4 градусів тепла. У центральних областях завтра 1...3 градуси тепла і також мокрий сніг з дощем.
У Києві сніг з переходом в дощ вже сьогодні, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Також ДСНС попереджає про те, що в Карпатах у найближчі дні збережеться помірна сніголавинна небезпека. За даними Укргідрометцентру, 8 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області і 8-9 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області збережеться низька сніголавинна небезпека (першого рівня).
9-10 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2-го рівня).
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