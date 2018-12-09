Густий туман у Києві триматиметься до завтрашнього ранку

16:57, 9 грудня 2018
117
0

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Сьогодні до кінця доби, а також завтра вночі та вранці у Києві триматиметься туман, видимість 200-500 м.

У Карпатах висота снігового покриву місцями сягає 30 см

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

З метою запобігання та уникнення аварійних ситуацій киян закликають бути обережними, пересуваючись містом на автомобілях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #туман#туман у Києві
Читайте також
Потужний сніговий шторм залишив без світла понад 380 тисяч будинків у США Потужний сніговий шторм залишив без світла понад 380 тисяч будинків у США
Густий туман у Києві триматиметься до завтрашнього ранку Густий туман у Києві триматиметься до завтрашнього ранку
Завтра в Україні потеплішає, по всій країні очікується сніг з дощем Завтра в Україні потеплішає, по всій країні очікується сніг з дощем
Атмосферні фронти принесуть до України дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на найближчі дні Атмосферні фронти принесуть до України дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на найближчі дні
У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°
У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3° У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
765 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин