Густий туман у Києві триматиметься до завтрашнього ранку
Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.
Сьогодні до кінця доби, а також завтра вночі та вранці у Києві триматиметься туман, видимість 200-500 м.
У Карпатах висота снігового покриву місцями сягає 30 см
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
З метою запобігання та уникнення аварійних ситуацій киян закликають бути обережними, пересуваючись містом на автомобілях.
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