Густий туман у Києві триматиметься до завтрашнього ранку

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

Ілюстрація REUTERS

Сьогодні до кінця доби, а також завтра вночі та вранці у Києві триматиметься туман, видимість 200-500 м.

Читайте також У Карпатах висота снігового покриву місцями сягає 30 см

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

З метою запобігання та уникнення аварійних ситуацій киян закликають бути обережними, пересуваючись містом на автомобілях.