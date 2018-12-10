У понеділок в Україні очікується мокрий сніг, дощі, туман та сильний вітер
На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
У понеділок, 10 грудня у східних, більшості західних та південних областей синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, у центральних та північних областях вночі та вранці окремі тумани.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український гідрометцентр.
Легкі морози і густий сніг: народний синоптик обіцяє справжню зиму на Новий рік
Також дощ і мокрий сніг очікується у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях, на решті території - без істотних опадів.
На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у більшості південних областей 2-7° тепла, вдень у західних областях 0-5° тепла.
Раніше повідомлялося, що густий туман у Києві триматиметься до ранку понеділка.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -2°
- Дніпро+3°... 0°
- Донецьк+2°... +1°
- Житомир+2°... -1°
- Запоріжжя+5°... +1°
- Івано-Франківськ+6°... -2°
- Київ+1°... -2°
- Кіровоград+1°... -2°
- Луганськ+2°... +1°
- Луцьк+5°... -2°
- Львів+4°... -2°
- Миколаїв+4°... -1°
- Одеса+5°... -1°
- Полтава+2°... -1°
- Рівне+4°... -2°
- Сімферополь+9°... -1°
- Суми+1°... -2°
- Тернопіль+4°... -2°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницький+4°... -1°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+4°... -4°
Віргінія, США
+ 4 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+4 °
Вологість:69 %
Тиск:765 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:17
Захід16:47
Фаза місяця:
Стрічка новин