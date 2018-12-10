У понеділок в Україні очікується мокрий сніг, дощі, туман та сильний вітер

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

У центральних та північних областях вночі та вранці окремі тумани / фото УНІАН

У понеділок, 10 грудня у східних, більшості західних та південних областей синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, у центральних та північних областях вночі та вранці окремі тумани.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український гідрометцентр.

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Також дощ і мокрий сніг очікується у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях, на решті території - без істотних опадів.

На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у більшості південних областей 2-7° тепла, вдень у західних областях 0-5° тепла.

Раніше повідомлялося, що густий туман у Києві триматиметься до ранку понеділка.