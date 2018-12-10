Потужний сніговий шторм залишив без світла понад 380 тисяч будинків у США

Очікується, що мокрий сніг і крижаний дощ збережуться до ранку понеділка.

Снігопад у США / REUTERS

У неділю, 9 грудня, на південному сході США через потужний зимовий шторм понад 380 тисяч будинків залишилися без електропостачання, також було скасовано близько тисячі авіарейсів

Як повідомляє НВ з посиланням на Reuters, потужний снігопад призвів до пошкодження ліній електропередач.

За даними Poweroutage.us, без світла залишилися понад 380 тисяч будинків у Кароліні, Джорджії, Алабамі, Теннессі і Вірджинії.

Метеорологи повідомили, що в деяких районах Північної Кароліни і Вірджинії вже випало до 30 см снігу, і попередили про тривалі снігопади - товщина снігового покриву може досягти 46 сантиметрів.

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За даними Національної служби погоди, очікується, що мокрий сніг і крижаний дощ збережуться до ранку понеділка. Влада закликає жителів не виїжджати на дороги.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив, що в штаті оголошено надзвичайний стан, який залишиться в силі, поки погода не стабілізується. Він зазначив, що для боротьби з наслідками снігової стихії в Північній Кароліні була активована Національна гвардія.

За даними сайту відстеження польотів FlightAware, через шторм було скасовано близько тисячі рейсів в аеропорту Дуглас-Інтернешнл в Шарлотті, який є шостим у списку найбільш завантажених у країні.

Нагадаємо, в середині листопада через сніговий шторм, що прийшов на північний схід США, без електроенергії залишилися 300 тисяч споживачів.