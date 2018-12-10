В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні (карта)

08:10, 10 грудня 2018
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Опади очікуються в багатьох регіонах України.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 10 грудня, в Україні пройдуть дощі, найтепліше буде на півдні.

У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

На сході пройдуть дощі, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +7°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +5°.

У північних областях без опадів. Температура до +2°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +3°.

Прогноз на 10 грудня / УНІАН
Прогноз на 10 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 грудня — день Преподобного Романа. З цього дня на нерест йшли минь, сиг і ряпушка. Мисливці кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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