У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +2°

Ввечері у столиці до 0°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 грудня в Києві без опадів, температура повітря до +2°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер південний і південно-західний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:43, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 грудня, в Україні пройдуть дощі, найтепліше буде на півдні.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.