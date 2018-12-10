У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +2°
Ввечері у столиці до 0°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 грудня в Києві без опадів, температура повітря до +2°.
У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер південний і південно-західний, до 3,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:43, а зайде у 15:54.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 грудня, в Україні пройдуть дощі, найтепліше буде на півдні.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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