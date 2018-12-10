Синоптики попереджають про густий туман в Україні

Видимість погіршиться до 200-500 м.

В Україні сьогодні очікується туман / фото УНІАН

У понеділок, 10 грудня, у багатьох областях України очікується сильний туман, видимість 200-500 м.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці 10 грудня у північних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Туман очікується у багатьох регіонах / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 10 грудня, в Україні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні.