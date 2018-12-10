Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,3

Наразі інформації про потерпілих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 10 грудня, біля берегів префектури Міе на сході Японії стався землетрус магнітудою 5,3.

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Підземні поштовхи сталися о 00:22 за місцевим часом, передає Xinhua з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 33,1 градуса північної широти і 138,0 градуса східної довготи. Поштовхи були зафіксовані також в районах префектури Точігі.

Наразі інформації про потерпілих і руйнування не надходило, також не було попередження про цунамі.

Нагадаємо, біля берегів Нової Каледонії 5 грудня сталися землетруси магнітудою 6,0, 7,5 і 6,6, які призвели до цунамі.