Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,3
Наразі інформації про потерпілих і руйнування не надходило.
У понеділок, 10 грудня, біля берегів префектури Міе на сході Японії стався землетрус магнітудою 5,3.
Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб
Підземні поштовхи сталися о 00:22 за місцевим часом, передає Xinhua з посиланням на Японське метеорологічне агентство.
Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 33,1 градуса північної широти і 138,0 градуса східної довготи. Поштовхи були зафіксовані також в районах префектури Точігі.
Наразі інформації про потерпілих і руйнування не надходило, також не було попередження про цунамі.
Нагадаємо, біля берегів Нової Каледонії 5 грудня сталися землетруси магнітудою 6,0, 7,5 і 6,6, які призвели до цунамі.
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