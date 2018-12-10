Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,3

10:52, 10 грудня 2018
57
0

Наразі інформації про потерпілих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 10 грудня, біля берегів префектури Міе на сході Японії стався землетрус магнітудою 5,3.

Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб

Підземні поштовхи сталися о 00:22 за місцевим часом, передає Xinhua з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 33,1 градуса північної широти і 138,0 градуса східної довготи. Поштовхи були зафіксовані також в районах префектури Точігі.

Наразі інформації про потерпілих і руйнування не надходило, також не було попередження про цунамі.

Нагадаємо, біля берегів Нової Каледонії 5 грудня сталися землетруси магнітудою 6,0, 7,5 і 6,6, які призвели до цунамі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Японія#землетрус
Читайте також
Завтра в Україні пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз)
В Індонезії чотири людини стали жертвами повеней і зсувів В Індонезії чотири людини стали жертвами повеней і зсувів
Погода на тиждень: Україну засипатиме снігом, з 13 грудня почнеться похолодання (карта) Погода на тиждень: Україну засипатиме снігом, з 13 грудня почнеться похолодання (карта)
Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,3 Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,3
Синоптики попереджають про густий туман в Україні Синоптики попереджають про густий туман в Україні
В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні (карта)
Потужний сніговий шторм залишив без світла понад 380 тисяч будинків у США Потужний сніговий шторм залишив без світла понад 380 тисяч будинків у США

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 6 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
53 %
765 мм
3.6 м/с
2 %
Стрічка новин