Погода на тиждень: Україну засипатиме снігом, з 13 грудня почнеться похолодання (карта)

У п'ятницю температура подекуди опуститься до -13°.

Цього тижня в Україні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються снігопади, з четверга почнеться похолодання.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +9°, в інших регіонах до 0°...+6°.

Прогноз на 10 грудня / УНІАН

Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня. В Україні місцями пройдуть дощі та сніг, на півдні вдень до +4°.

Прогноз на 11 грудня / УНІАН

У середу, 12 грудня, у більшості регіонів пройде сніг. Найбільш тепла погода на півдні та сході до +4°. В інших регіонах до +2°.

Прогноз на 12 грудня / УНІАН

У четвер в Україні почнеться похолодання, очікуються снігопади. Вночі по країні -9°...-1°, вдень на півдні до +4°.

Прогноз на 13 грудня / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. Вночі на північному сході до -13°, в інших регіонах до -9°.

Прогноз на 14 грудня / УНІАН

15 і 16 грудня в Україні без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -9°, на решті території -8°...-2°. Вдень температура по країні -5°...4°. У неділю вночі на сході до -10°, вдень в Україні від -5° до +3°.

Прогноз на 15 грудня / УНІАН

Прогноз на 16 грудня / УНІАН

Народний прогноз погоди в Україні

10 грудня — день Преподобного Романа. З цього дня на нерест йшли минь, сиг і ряпушка. Мисливці кажуть, що до 10 грудня лосі скидають старі роги.

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11 грудня вшановується пам'ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем прогнозували погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно у цей день – літо буде спекотним, а якщо день теплий — літо буде холодним. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається.

12 грудня — Парамона. Ранок червоний (червоно сонце сходить) — бути грудню ясним, сніг на Парамона — бути хуртовинам у день Миколая. Якщо вода на річці тиха — до рівної зими.

13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

14 грудня — Наумов день. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве.

15 грудня — день Авакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Якщо місяць світить уночі яскраво, або його немає, а небо всипане яскравими зірками, буде ясний морозний день. Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля — до родючості. Якщо птахи перед морозом сідають на верхівки дерев — бути вітру, а якщо сідають на сніг — до відлиги. Ворона каркає — скоро замете заметіль.

16 грудня — Івана Молчальника. Вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини. Кішка в грубку — холоднеча на двір; кішка клубком — до морозу. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку.

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