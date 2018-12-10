Увірветься циклон: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
Похолодання в Україні очікується з 15 грудня.
У вівторок, 11 грудня, до України увірветься активний циклон, який принесе дощі та мокрий сніг.
В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні (карта)
Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.
Завтра ускладнення погодних умов очікується на півдні, сході та в центрі України.
"Очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового, на морі штормитиме, під час мокрого снігу передбачається налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця, снігова каша, калюжі, словом, казна-що", - пише синоптик.
За словами Діденко, на решті території у вівторок без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься близько нуля, на півдні +2...+5, у Криму до +7 градусів. А 12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей.
У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, 12-13 грудня у столиці погода також ускладниться, буде мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледь з ожеледицею. Температура повітря вночі до -1 градуса, вдень 0...+1 градус.
Діденко повідомляє, що похолодання прийде в Україну орієнтовно 15 грудня.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються снігопади, з четверга почнеться похолодання.
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+1°... 0°
- Донецьк+4°... +1°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя+3°... +1°
- Івано-Франківськ+3°... -5°
- Київ+1°... -1°
- Кіровоград+2°... 0°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк+3°... -2°
- Львів+2°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава0°... -1°
- Рівне+2°... -4°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми0°... -1°
- Тернопіль+1°... -3°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+2°... -5°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+2°... -4°