Увірветься циклон: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Похолодання в Україні очікується з 15 грудня.

Завтра до України увірветься циклон / Фото УНІАН

У вівторок, 11 грудня, до України увірветься активний циклон, який принесе дощі та мокрий сніг.

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Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Завтра ускладнення погодних умов очікується на півдні, сході та в центрі України.

"Очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового, на морі штормитиме, під час мокрого снігу передбачається налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця, снігова каша, калюжі, словом, казна-що", - пише синоптик.

За словами Діденко, на решті території у вівторок без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься близько нуля, на півдні +2...+5, у Криму до +7 градусів. А 12 грудня циклон охопить негодою більшість України, окрім західних областей.

У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, 12-13 грудня у столиці погода також ускладниться, буде мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледь з ожеледицею. Температура повітря вночі до -1 градуса, вдень 0...+1 градус.

Діденко повідомляє, що похолодання прийде в Україну орієнтовно 15 грудня.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються снігопади, з четверга почнеться похолодання.