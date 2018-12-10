У горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека

14:39, 10 грудня 2018
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Лавинна небезпека сягає 2 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Протягом 10-11 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься лавинна небезпека 2 рівня.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10-11 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей у зв'язку зі снігом та хуртовиною очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються снігопади, з четверга почнеться похолодання.

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Теги: #Карпати#лавина
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