У Гідрометцентрі попередили про різке погрішення погоди в Україні: намете до 20 см снігу

15:06, 10 грудня 2018
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Завтра на півдні України очікуються сильні дощі та штормовий вітер.

До України йде негода / УНІАН
До України йде негода / УНІАН

У вівторок, 11 грудня, у багатьох областях України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. Вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с.

Увірветься циклон: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

У середу, 12 грудня, у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см. Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу.

13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, 11 грудня до України увірветься активний циклон, який принесе дощі та мокрий сніг.

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Теги: #погода#сніг#штормове попередження
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