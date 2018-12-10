У Гідрометцентрі попередили про різке погрішення погоди в Україні: намете до 20 см снігу
Завтра на півдні України очікуються сильні дощі та штормовий вітер.
У вівторок, 11 грудня, у багатьох областях України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. Вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с.
Увірветься циклон: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
У середу, 12 грудня, у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см. Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу.
13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.
Нагадаємо, 11 грудня до України увірветься активний циклон, який принесе дощі та мокрий сніг.
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+1°... 0°
- Донецьк+4°... +1°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя+3°... +1°
- Івано-Франківськ+3°... -5°
- Київ+1°... -1°
- Кіровоград+2°... 0°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк+3°... -2°
- Львів+2°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава0°... -1°
- Рівне+2°... -4°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми0°... -1°
- Тернопіль+1°... -3°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+2°... -5°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+2°... -4°