В Індонезії чотири людини стали жертвами повеней і зсувів

15:58, 10 грудня 2018
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236 осіб були змушені покинути свої будинки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней і зсувів в провінції Східна Ява на заході Індонезії чотири людини загинули, 236 осіб були змушені залишити домівки.

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У результаті сходження зсуву на розташований в районі Пацитан будинок, загинули чотири людини, передає Сіньхуа з посиланням на представника управління з ліквідації наслідків стихійних лих.

Відзначається, що більшість загиблих - літні люди.

Нагадаємо, потужні дощі призвели до повеней на півдні американського штату Каліфорнія.

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Теги: #Індонезія#повінь
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