Завтра в Україні пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз)

Без опадів буде лише в західних областях.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок,11 грудня, у багатьох областях України пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +4°.

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Прогноз погоди на завтра. На сході пройдуть дощі і сніг, температура вночі до 0°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -2°, вдень до +4°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -5°, вдень до +3°.

У північних областях пройде мокрий сніг. Температура вночі до -1°, вдень до +2°. У центрі місцями очікуються снігопади, температура вночі до -3°, вдень до +2°.

За народним прогнозом, 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем прогнозували погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно у цей день – літо буде спекотним, а якщо день теплий — літо буде холодним.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.