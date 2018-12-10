Завтра в Україні пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз)
Без опадів буде лише в західних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок,11 грудня, у багатьох областях України пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +4°.
Погода на тиждень: Україну засипатиме снігом, з 13 грудня почнеться похолодання (карта)
Прогноз погоди на завтра. На сході пройдуть дощі і сніг, температура вночі до 0°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -2°, вдень до +4°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -5°, вдень до +3°.
У північних областях пройде мокрий сніг. Температура вночі до -1°, вдень до +2°. У центрі місцями очікуються снігопади, температура вночі до -3°, вдень до +2°.
За народним прогнозом, 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем прогнозували погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно у цей день – літо буде спекотним, а якщо день теплий — літо буде холодним.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+1°... 0°
- Донецьк+4°... +1°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя+3°... +1°
- Івано-Франківськ+3°... -5°
- Київ+1°... -1°
- Кіровоград+2°... 0°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк+3°... -2°
- Львів+2°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава0°... -1°
- Рівне+2°... -4°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми0°... -1°
- Тернопіль+1°... -3°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+2°... -5°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+2°... -4°