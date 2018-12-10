Завтра в Україні пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз)

16:30, 10 грудня 2018
100
0

Без опадів буде лише в західних областях.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок,11 грудня, у багатьох областях України пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +4°.

Погода на тиждень: Україну засипатиме снігом, з 13 грудня почнеться похолодання (карта)

Прогноз погоди на завтра. На сході пройдуть дощі і сніг, температура вночі до 0°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -2°, вдень до +4°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -5°, вдень до +3°.

У північних областях пройде мокрий сніг. Температура вночі до -1°, вдень до +2°. У центрі місцями очікуються снігопади, температура вночі до -3°, вдень до +2°.

За народним прогнозом, 11 грудня вшановується пам'ять трьох святих — Василя, Стефана, Григорія. Наші предки за цим днем прогнозували погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно у цей день – літо буде спекотним, а якщо день теплий — літо буде холодним.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сніг#дощ
Читайте також
Завтра в Україні пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз)
У Гідрометцентрі попередили про різке погрішення погоди в Україні: намете до 20 см снігу У Гідрометцентрі попередили про різке погрішення погоди в Україні: намете до 20 см снігу
У горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека У горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека
Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,3 Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,3
В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, найтепліше буде на півдні (карта)
У понеділок в Україні очікується мокрий сніг, дощі, туман та сильний вітер У понеділок в Україні очікується мокрий сніг, дощі, туман та сильний вітер
Густий туман у Києві триматиметься до завтрашнього ранку Густий туман у Києві триматиметься до завтрашнього ранку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 6 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
53 %
765 мм
3.6 м/с
2 %
Стрічка новин