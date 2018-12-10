У Києві завтра очікується хмарна погода, температура до +1°

17:00, 10 грудня 2018
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У столиці у вівторок без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 грудня в Києві буде хмарно, температура вдень до +1°.

Погода на тиждень: Україну засипатиме снігом, з 13 грудня почнеться похолодання (карта)

Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до -1°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:46, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок,11 грудня, у багатьох областях України пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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