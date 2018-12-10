У Києві завтра очікується хмарна погода, температура до +1°
У столиці у вівторок без опадів.
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 грудня в Києві буде хмарно, температура вдень до +1°.
Погода на тиждень: Україну засипатиме снігом, з 13 грудня почнеться похолодання (карта)
Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до -1°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:46, а зайде у 15:54.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок,11 грудня, у багатьох областях України пройдуть дощі і сніг, на півдні вдень до +4°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Дніпро+1°... 0°
- Донецьк+4°... +1°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя+3°... +1°
- Івано-Франківськ+3°... -5°
- Київ+1°... -1°
- Кіровоград+2°... 0°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк+3°... -2°
- Львів+2°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+4°... -1°
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- Рівне+2°... -4°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми0°... -1°
- Тернопіль+1°... -3°
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- Черкаси+2°... 0°
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