У високогiр’ї Карпат зберігається лавинна небезпека

15:40, 11 грудня 2018
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Лавинна небезпека зберігатиметься протягом 11-12 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 11-12 грудня у Карпатах зберігатиметься сніголавинна небезпека першого рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11-12 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчих днів погода в Україні різко погіршиться, оголошено штормове попередження.

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Теги: #Карпати#лавина
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