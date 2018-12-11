У високогiр’ї Карпат зберігається лавинна небезпека

Лавинна небезпека зберігатиметься протягом 11-12 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 11-12 грудня у Карпатах зберігатиметься сніголавинна небезпека першого рівня.

Читайте також До Києва йде циклон: синоптик попередила про сильний сніг та вітер

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11-12 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчих днів погода в Україні різко погіршиться, оголошено штормове попередження.