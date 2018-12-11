На Дніпро насувається негода, оголошено штормове попередження

16:05, 11 грудня 2018
168
0

Завтра у Дніпропетровській області очікується сильний сніг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом 11-13 грудня у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Сніг, дощ та ожеледиця: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 11 грудня у Дніпропетровській області мокрий сніг та дощ, по місту та місцями по області сильні опади. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Завтра, 12 грудня, вночі очікується сильний сніг та мокрий сніг, вдень помірні, місцями сильні опади. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом вдень на південний, 7-12, пориви 15-20 м/с.

У четвер, 13 грудня, на Дніпропетровщині вночі пройде сніг, вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. 

Нагадаємо, протягом 12-13 грудня через погіршення погоди на дорогах України можливе порушення руху транспорту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#сніг#штормове попередження
Читайте також
В Україну прийшла негода: синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу (відео) В Україну прийшла негода: синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу (відео)
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку у високогiр’ї Карпат Синоптики попереджають про лавинну небезпеку у високогiр’ї Карпат
Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря
Україну сьогодні охоплять снігопади та хуртовини: оголошено штормове попередження (карта) Україну сьогодні охоплять снігопади та хуртовини: оголошено штормове попередження (карта)
Погода на сьогодні: майже всю Україну накриють дощі та снігопади (карта) Погода на сьогодні: майже всю Україну накриють дощі та снігопади (карта)
На Миколаїв насувається негода: людям радять не виходити на вулицю На Миколаїв насувається негода: людям радять не виходити на вулицю
У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1° У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 9 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
87 %
769 мм
2.3 м/с
2 %
Стрічка новин