На Дніпро насувається негода, оголошено штормове попередження

Завтра у Дніпропетровській області очікується сильний сніг.

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Протягом 11-13 грудня у Дніпрі та Дніпропетровській області очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 11 грудня у Дніпропетровській області мокрий сніг та дощ, по місту та місцями по області сильні опади. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Завтра, 12 грудня, вночі очікується сильний сніг та мокрий сніг, вдень помірні, місцями сильні опади. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом вдень на південний, 7-12, пориви 15-20 м/с.

У четвер, 13 грудня, на Дніпропетровщині вночі пройде сніг, вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, протягом 12-13 грудня через погіршення погоди на дорогах України можливе порушення руху транспорту.