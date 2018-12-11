Прогноз погоди на завтра: Україну накриють дощі та снігопади (відеопрогноз)

Опади очікуються практично у всіх регіонах України.

Завтра погода в Україні зіпсується / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 грудня в Україні очікуються сніг, мокрий сніг і дощі. Температура +1°...+4°.

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Погода в Україні на завтра. На сході пройдуть дощі і сніг, температура вночі до -1°, вдень до +4°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -2°, вдень до +3°.

На заході України місцями пройдуть сніг. Температура вночі до -3°, вдень до +2°.

У північних областях очікуються снігопади. Температура вночі до -1°, вдень до +2°. У центрі пройде сніг та мокрий сніг, температура вночі до -2°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 12 грудня — Парамона. Ранок червоне (червоне сонце сходить) — бути грудню ясним, сніг на Парамона — бути хуртовинам у день Миколая. Якщо зійшла багряна зоря — чекай великих вітрів.

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