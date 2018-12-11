У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1°
Ввечері у столиці температура до 0°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 грудня, у Києві протягом усього дня йтиме сніг, температура вдень до +1°.
Сніг, дощ та ожеледиця: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5,8 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:47, а зайде у 15:53.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня, в Україні очікується сніг, мокрий сніг і дощі. Температура +1°...+4°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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- Донецьк+2°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запоріжжя+2°... 0°
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