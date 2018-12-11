У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1°

17:00, 11 грудня 2018
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Ввечері у столиці температура до 0°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 грудня, у Києві протягом усього дня йтиме сніг, температура вдень до +1°.

Сніг, дощ та ожеледиця: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:47, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня, в Україні очікується сніг, мокрий сніг і дощі. Температура +1°...+4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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