Хвилі до п'яти метрів: в акваторії Чорного моря прогнозують сильний шторм
В Одеській області місцями очікуються невеликі опади, слабка ожеледь, вночі ожеледиця.
Сьогодні ввечері, 11 грудня і в ніч на 12 грудня по північній половині акваторії Чорного моря прогнозується сильна негода.
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За даними Укргідрометцентру варто очікувати поривів вітру 25-28 метрів в секунду, висота хвиль досягне 3-5 метрів.
Крім цього, на суші в Одесі та області буде спокійна прохолодна погода.
Вітер північно-західний, пориви досягнуть 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 0-2 градусів морозу, вдень 3-5 градусів тепла.
В області місцями очікуються невеликі опади, слабка ожеледь, вночі ожеледиця. Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
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