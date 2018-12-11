Хвилі до п'яти метрів: в акваторії Чорного моря прогнозують сильний шторм

16:33, 11 грудня 2018
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В Одеській області місцями очікуються невеликі опади, слабка ожеледь, вночі ожеледиця.

Висота хвиль досягне 3-5 метрів \ УНІАН
Висота хвиль досягне 3-5 метрів \ УНІАН

Сьогодні ввечері, 11 грудня і в ніч на 12 грудня по північній половині акваторії Чорного моря прогнозується сильна негода.

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За даними Укргідрометцентру варто очікувати поривів вітру 25-28 метрів в секунду, висота хвиль досягне 3-5 метрів.

Крім цього, на суші в Одесі та області буде спокійна прохолодна погода.

Вітер північно-західний, пориви досягнуть 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 0-2 градусів морозу, вдень 3-5 градусів тепла.

В області місцями очікуються невеликі опади, слабка ожеледь, вночі ожеледиця. Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

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Теги: #погода#шторм#Чорне море
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