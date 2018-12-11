На Миколаїв насувається негода: людям радять не виходити на вулицю

В місті очікується значне посилення вітру, ожеледиця, налипання снігу.

Очікується значне погіршення погодних умов у вигляді мокрого снігу / Фото УНІАН

На Миколаїв насувається негода, через що місцевим жителям радять не виходити на вулицю.

Про це повідомляє видання «Новини Миколаєва».

Найближчим часом (2-3 години) на території Миколаєва та області очікується значне погіршення погодних умов у вигляді снігу, мокрого снігу, подекуди з дощем. Очікується також значне посилення вітру, ожеледиця, налипання снігу.

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Місцева влада просить жителів Миколаєва найближчим часом прибрати з вулиць особистий транспорт у зв'язку з тим, що планується робота снігоприбиральної техніки. Крім того, людям радять без поважної причини не залишати приміщення, не користуватися особистим транспортом, бути уважними і обережними.

У той же час повідомляється про те, що комунальна техніка готова до роботи в складних погодних умовах.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня, в Україні очікується сніг, мокрий сніг і дощі. Температура +1°...+4°.

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