Погода на сьогодні: майже всю Україну накриють дощі та снігопади (карта)
Без опадів буде лише на заході України.
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 грудня в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощі. Температура +1°...+4°.
На дорогах України через негоду оголосили "жовтий" рівень небезпеки
Погода в Україні. На сході пройдуть дощі і сніг, температура до +4°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура до +3°.
На заході України місцями пройде сніг. Температура до +2°.
У північних областях очікуються снігопади. Температура до +2°. У центрі пройде сніг та мокрий сніг, температура до +1°.
За народним прогнозом, 12 грудня — Парамона. Ранок червоний (червоне сонце сходить) — бути грудню ясним, сніг на Парамона — бути хуртовинам у день Миколая. Якщо зійшла багряна зоря — чекай великих вітрів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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