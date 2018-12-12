Погода на сьогодні: майже всю Україну накриють дощі та снігопади (карта)

08:10, 12 грудня 2018
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Без опадів буде лише на заході України.

В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 грудня в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощі. Температура +1°...+4°.

На дорогах України через негоду оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Погода в Україні. На сході пройдуть дощі і сніг, температура до +4°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура до +3°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура до +2°.

У північних областях очікуються снігопади. Температура до +2°. У центрі пройде сніг та мокрий сніг, температура до +1°.

Прогноз на 12 грудня / УНІАН
Прогноз на 12 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 грудня — Парамона. Ранок червоний (червоне сонце сходить) — бути грудню ясним, сніг на Парамона — бути хуртовинам у день Миколая. Якщо зійшла багряна зоря — чекай великих вітрів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг
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