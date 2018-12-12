Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень температура до +1°

Ввечері у столиці до 0°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 грудня, у Києві протягом усього дня буде йти сніг, температура вдень до +1°.

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Прогноз погоди в Києві на сьогодні. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:47, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня, в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощі. Температура +1°...+4°.

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