Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень температура до +1°

08:30, 12 грудня 2018
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Ввечері у столиці до 0°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 грудня, у Києві протягом усього дня буде йти сніг, температура вдень до +1°.

На дорогах України через негоду оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Прогноз погоди в Києві на сьогодні. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер північний та північно-західний, до 5,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:47, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня, в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощі. Температура +1°...+4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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