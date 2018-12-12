Україну сьогодні охоплять снігопади та хуртовини: оголошено штормове попередження (карта)

Очікується, що місцями намете до 20 см снігу.

В Україні сьогодні очікуються хуртовини / УНІАН

У середу, 12 грудня, погода в Україні погіршиться: очікуються хуртовини, снігопади та сильний вітер. Оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, сьогодні в Україні, крім західних областей, очікуються складні погодні умови: пориви вітру 15-20 м/с, у центральних, північних областях сильный мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини. Крім того, на дорогах країни місцями ожеледиця.

Очікується, що приріст снігового покриву складе 12-20 см.

В Україні сьогодні погіршиться погода / Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом 12-13 грудня через погіршення погоди на дорогах України можливе порушення руху транспорту.