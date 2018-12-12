Сильний вітер та до 18 см снігу: жителів Києва попереджають про негоду

10:42, 12 грудня 2018
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Протягом 12-13 грудня у Києві очікуються хуртовини.

У Києві найближчими днями очікується сильний сніг / УНІАН
У Києві найближчими днями очікується сильний сніг / УНІАН

Протягом 12-13 грудня у Києві та Київській області очікуються снігопади та сильний вітер, приріст снігового покриву складе 13-18 см.

Про це попереджає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень температура до +1°

"У Києві та Київській області 12 та 13 грудня очікується ускладнення погодних умов: сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вранці та вдень – сильний мокрий сніг, пориви вітру 15-18 м/с, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. 13 грудня вночі помірний, удень невеликий сніг.

Приріст снігового покриву на Київщині складе 13-18 см; на дорогах ожеледиця.

Зазначається, що такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях.

Водіїв закликають за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту, а також дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Нагадаємо, 12 грудня в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощі. Температура +1°...+4°.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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