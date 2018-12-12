В Дніпрі через снігопад утворилися великі затори і черги на зупинках (фото)

З самого ранку Дніпро засипає снігом: на дорогах слизько, затори і ДТП.

Пробка на Робочій \ фото: tg-канал "ДТП і Пробки Дніпро"

З самого ранку Дніпро засипає снігом: на дорогах слизько, затори і ДТП. Маршрутки стали їздити рідше, через що на зупинках утворилися великі черги.

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Так, місто вже застрягло у великих пробках. На Старому мосту сталася потрійна ДТП. Одна з машин заблокувала проїзд трамваям, через що рух електротранспорту паралізувало: на мосту стоять вже три вагони.

Автомобілістам доводиться аварію об'їжджати, бо затор з машин розтягнувся по вулиці Каруни і Мануйловському проспекту.

Велика тягучка також на вулиці Бурштиновій, аж до Калинової.

На Новому мосту велика пробка в бік центру. Машини стоять до ТЦ "Наша Правда".

Також в тягучках центральні вулиці. Великі затори на Гагаріна, Криворізькій, Титова і Робочій.

Як повідомив голова профспілки автомобілістів і перевізників Дніпра Михайло Тонконогий, сьогодні на лінію вийшов майже весь транспорт – 90-100%. Орієнтовно до 12:00 будуть маршрутки вже точно на всіх напрямках.

При цьому швидкість руху автобусів через негоду впала на 15-20%, тому городянам варто виходити на зупинки заздалегідь.

У соцмережах городяни скаржаться, що з ранку доводилося чекати маршрутку 40 хвилин. Ситуацію погіршують перевірки транспорту, які затіяли з понеділка.

Біля прохідної ЮМЗ злетів з рейок трамвай.

Деякі маршрутки теж не справляються зі снігопадом і вже "втрачають" колеса.