Циклон затримається: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні завтра
Без істотних опадів буде лише на півдні та сході України.
У четвер, 13 грудня, через вплив активного циклону в багатьох регіонах України очікуються опади.
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Без істотних опадів буде лише на півдні та сході України. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Опади, до помірних, передбачаються у північних областях, у центральній частині та на заході України. Південна частина та схід поступово звільнятимуться від циклона, там без істотних опадів, лише максимум - місцями невеликі мокрий сніг та дощ", - пише вона.
За прогнозом Діденко, температура повітря найближчої ночі від 2 тепла до 3 морозу, завтра вдень близько нуля. На півдні +2...+5 градусів.
Завтра у Києві очікуються сніг, мокрий сніг та поривчастий вітер, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах та тротуарах - ожеледиця.
Нагадаємо, у середу, 12 грудня, погода в Україні погіршиться: очікуються хуртовини, снігопади та сильний вітер. Оголошено штормове попередження.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро0°... -2°
- Донецьк+2°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запоріжжя+2°... 0°
- Івано-Франківськ+1°... -3°
- Київ+1°... -2°
- Кіровоград+1°... -3°
- Луганськ+2°... -3°
- Луцьк+1°... -2°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+3°... -4°
- Полтава0°... -2°
- Рівне-1°... -4°
- Сімферополь+3°... -1°
- Суми+1°... -2°
- Тернопіль0°... -3°
- Харків+1°... -2°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький0°... -3°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+1°... -2°