Циклон затримається: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні завтра

11:50, 12 грудня 2018
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Без істотних опадів буде лише на півдні та сході України.

Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН
Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН

У четвер, 13 грудня, через вплив активного циклону в багатьох регіонах України очікуються опади.

Сильний вітер та до 18 см снігу: жителів Києва попереджають про негоду

Без істотних опадів буде лише на півдні та сході України. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Опади, до помірних, передбачаються у північних областях, у центральній частині та на заході України. Південна частина та схід поступово звільнятимуться від циклона, там без істотних опадів, лише максимум - місцями невеликі мокрий сніг та дощ", - пише вона.

За прогнозом Діденко, температура повітря найближчої ночі від 2 тепла до 3 морозу, завтра вдень близько нуля. На півдні +2...+5 градусів.

Завтра у Києві  очікуються сніг, мокрий сніг та поривчастий вітер, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах та тротуарах - ожеледиця.

Нагадаємо, у середу, 12 грудня, погода в Україні погіршиться: очікуються хуртовини, снігопади та сильний вітер. Оголошено штормове попередження.

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Теги: #погода#сніг
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