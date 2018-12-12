Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря

12:51, 12 грудня 2018
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Очкується що випаде 12-20 см снігу.

У семи областях сьогодні очікується сильний сніг / УНІАН
У семи областях сьогодні очікується сильний сніг / УНІАН

У середу, 12 грудня, у семи областях України очікуються сильні снігопади, налипання мокрого снігу та хуртовини.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом, завтра, 13 грудня, в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі очікується  помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, протягом 12-13 грудня у Києві та Київській області очікуються снігопади та сильний вітер, приріст снігового покриву складе 13-18 см.

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Теги: #погода#сніг#буря
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