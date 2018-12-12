Синоптики попереджають про лавинну небезпеку у високогiр’ї Карпат

Лавинна небезпека у Карпатах - низького рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Протягом 12-13 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"12-13 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня погода в Україні погіршиться: очікуються хуртовини, снігопади та сильний вітер. Оголошено штормове попередження.