Жертвами повеней у В'єтнамі стали семеро людей (відео)

15:33, 12 грудня 2018
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Ще дві людини зникли безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Семеро людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повеней у центральній частині В'єтнаму.

В Індонезії в результаті повеней загинули 11 людей (відео)

До повеней призвели проливні дощі, які не припинялися протягом трьох днів. Постраждали провінції від Нгеану до Кханьхоа, передає Stormnews з посиланням на VnExpress.

Наразі відомо про 7 загиблих. Були підтоплені 23 тисячі будинків, жителів понад 1800 з яких евакуйовано.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у провінції Східна Ява на заході Індонезії чотири людини загинули, 236 осіб були змушені залишити домівки.

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Теги: #В'єтнам#повінь
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