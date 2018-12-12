Жертвами повеней у В'єтнамі стали семеро людей (відео)
Ще дві людини зникли безвісти.
Семеро людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повеней у центральній частині В'єтнаму.
В Індонезії в результаті повеней загинули 11 людей (відео)
До повеней призвели проливні дощі, які не припинялися протягом трьох днів. Постраждали провінції від Нгеану до Кханьхоа, передає Stormnews з посиланням на VnExpress.
Наразі відомо про 7 загиблих. Були підтоплені 23 тисячі будинків, жителів понад 1800 з яких евакуйовано.
Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у провінції Східна Ява на заході Індонезії чотири людини загинули, 236 осіб були змушені залишити домівки.
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