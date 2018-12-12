Завтра в Україні продовжаться снігопади, температура до +4° (відеопрогноз)

16:30, 12 грудня 2018
174
0

Опадів не буде лише у східних областях України.

Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН
Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.

Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря

Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -5°, вдень до +4°.

На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -4°, вдень до +1°.

У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -2°, вдень до +2°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до -2°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сніг
Читайте також
У Києві завтра очікується снігопад, температура до +1° У Києві завтра очікується снігопад, температура до +1°
Жертвами повеней у В'єтнамі стали семеро людей (відео) Жертвами повеней у В'єтнамі стали семеро людей (відео)
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку у високогiр’ї Карпат Синоптики попереджають про лавинну небезпеку у високогiр’ї Карпат
Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря
Сильний вітер та до 18 см снігу: жителів Києва попереджають про негоду Сильний вітер та до 18 см снігу: жителів Києва попереджають про негоду
Україну сьогодні охоплять снігопади та хуртовини: оголошено штормове попередження (карта) Україну сьогодні охоплять снігопади та хуртовини: оголошено штормове попередження (карта)
У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1° У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 9 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
87 %
769 мм
2.3 м/с
2 %
Стрічка новин