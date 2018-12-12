Завтра в Україні продовжаться снігопади, температура до +4° (відеопрогноз)

Опадів не буде лише у східних областях України.

Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.

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Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -5°, вдень до +4°.

На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -4°, вдень до +1°.

У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -2°, вдень до +2°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до -2°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

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