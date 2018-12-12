У Києві завтра очікується снігопад, температура до +1°

17:00, 12 грудня 2018
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Сніг у столиці очікується протягом всього дня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 грудня в Києві пройде сильний сніг, вдень температура до +1°.

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Погода у Києві. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер північний і північно-східний, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:48, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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