В Україну прийшла негода: синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу (відео)

20:19, 12 грудня 2018
280
0

Міська влада закликала представників приватного бізнесу розгрібати кучугури.

Сильний сніг сипатиме у семи областях аж до п’ятниці / УНІАН
Сильний сніг сипатиме у семи областях аж до п’ятниці / УНІАН

В Україну прийшла негода - синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За прогнозами синоптиків, сильний сніг сипатиме у семи областях аж до п’ятниці, а сніговий покрив сягатиме до 20 сантиметрів. Снігопад супроводжуватиметься сильним вітром, у п’ятницю все стихне, але прийдуть сильні морози.

У Києві завтра очікується снігопад, температура до +1°

У разі погіршення погодних умов столична влада вже анонсувала, що не пускатиме до міста фури. Відтак сьогодні вантажівки до Києва пропускатимуть тільки вночі, а о 6.00 13 грудня в’їзд вантажівок до столиці знову обмежать.

Комунальний транспорт столиці вже розташували неподалік схилів та підйомів, і у випадку сильної негоди комунальники почнуть чистити сніг та посипати дороги.

Міська влада закликала представників приватного бізнесу розгрібати кучугури біля своїх офісів, у противному випадку вони сплатять штраф 1800 гривень.

На Херсонщині вже минулої ночі працювали співробітники ДСНС - допомагали фурам виїхати на гору.

«Всього евакуювали через негоду 69 автомобілів», - розповіла керівник сектору зв’язків зі ЗМІ в Херсонській області Квіта Заобурна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снігопад#негода
Читайте також
В Україну прийшла негода: синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу (відео) В Україну прийшла негода: синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу (відео)
Завтра в Україні продовжаться снігопади, температура до +4° (відеопрогноз) Завтра в Україні продовжаться снігопади, температура до +4° (відеопрогноз)
Жертвами повеней у В'єтнамі стали семеро людей (відео) Жертвами повеней у В'єтнамі стали семеро людей (відео)
Україну сьогодні охоплять снігопади та хуртовини: оголошено штормове попередження (карта) Україну сьогодні охоплять снігопади та хуртовини: оголошено штормове попередження (карта)
Погода на сьогодні: майже всю Україну накриють дощі та снігопади (карта) Погода на сьогодні: майже всю Україну накриють дощі та снігопади (карта)
На Миколаїв насувається негода: людям радять не виходити на вулицю На Миколаїв насувається негода: людям радять не виходити на вулицю
У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1° У Києві завтра пройде сильний сніг, температура до +1°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 9 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
87 %
769 мм
2.3 м/с
2 %
Стрічка новин