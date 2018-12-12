В Україну прийшла негода: синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу (відео)
Міська влада закликала представників приватного бізнесу розгрібати кучугури.
В Україну прийшла негода - синоптики прогнозують до 20 сантиметрів снігу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За прогнозами синоптиків, сильний сніг сипатиме у семи областях аж до п’ятниці, а сніговий покрив сягатиме до 20 сантиметрів. Снігопад супроводжуватиметься сильним вітром, у п’ятницю все стихне, але прийдуть сильні морози.
У Києві завтра очікується снігопад, температура до +1°
У разі погіршення погодних умов столична влада вже анонсувала, що не пускатиме до міста фури. Відтак сьогодні вантажівки до Києва пропускатимуть тільки вночі, а о 6.00 13 грудня в’їзд вантажівок до столиці знову обмежать.
Комунальний транспорт столиці вже розташували неподалік схилів та підйомів, і у випадку сильної негоди комунальники почнуть чистити сніг та посипати дороги.
Міська влада закликала представників приватного бізнесу розгрібати кучугури біля своїх офісів, у противному випадку вони сплатять штраф 1800 гривень.
На Херсонщині вже минулої ночі працювали співробітники ДСНС - допомагали фурам виїхати на гору.
«Всього евакуювали через негоду 69 автомобілів», - розповіла керівник сектору зв’язків зі ЗМІ в Херсонській області Квіта Заобурна.
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