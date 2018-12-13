В Україні сьогодні продовжаться снігопади, температура до +4° (карта)

08:09, 13 грудня 2018
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Без опадів буде лише в східних областях.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.

Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. На сході без опадів, температура до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура до +4°.

На заході України очікуються снігопади. Температура до +1°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +2°. У центрі також очікуються опади, температура до +1°.

Прогноз на 13 грудня / УНІАН
Прогноз на 13 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг
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