В Україні сьогодні продовжаться снігопади, температура до +4° (карта)
Без опадів буде лише в східних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.
Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря
Прогноз погоди в Україні на сьогодні. На сході без опадів, температура до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура до +4°.
На заході України очікуються снігопади. Температура до +1°.
У північних областях пройде сніг. Температура до +2°. У центрі також очікуються опади, температура до +1°.
За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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- Житомир-1°... -7°
- Запоріжжя+2°... -4°
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- Сімферополь+4°... -4°
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