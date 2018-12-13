У Києві сьогодні пройде сильний сніг, вдень температура до +1°

08:30, 13 грудня 2018
85
0

Снігопад у столиці триває.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 грудня в Києві пройде сильний сніг, вдень температура до +1°.

Кого засипле найсильніше: сім областей України сьогодні накриє снігова буря

Погода в Києві на сьогодні. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер північний і північно-східний, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:48, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода#сніг
Читайте також
У Києві завтра продовжиться снігопад, температура 0° У Києві завтра продовжиться снігопад, температура 0°
У мережі показали фото засніженої Одеси У мережі показали фото засніженої Одеси
У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека
Одесу засипає снігом: на дорогах утворилися великі пробки Одесу засипає снігом: на дорогах утворилися великі пробки
Коли припиняться снігопади: прогноз погоди в Україні до кінця тижня (карти) Коли припиняться снігопади: прогноз погоди в Україні до кінця тижня (карти)
У сніговому полоні: сьогодні ускладнення погодних умов очікується майже по всій Україні У сніговому полоні: сьогодні ускладнення погодних умов очікується майже по всій Україні
В Україні сьогодні продовжаться снігопади, температура до +4° (карта) В Україні сьогодні продовжаться снігопади, температура до +4° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
92 %
771 мм
2.2 м/с
52 %
Стрічка новин