Через снігопад в Україні без електроенергії залишились 170 населених пунктів

У Чернігівській області знеструмлено 85 населених пунктів.

Снігопади знеструмили 170 населених пунктів у 6 областях / Фото УНІАН

Внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.

Читайте також У Києві сьогодні пройде сильний сніг, вдень температура до +1°

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Чернігівській області без світла залишилися 85 населених пунктів, Київській – 40, Сумській – 30, Херсонській – 9, Кіровоградській – 4, Миколаївській – 2. Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також рятувальники повідомляють, що рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.