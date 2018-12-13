Через снігопад в Україні без електроенергії залишились 170 населених пунктів
У Чернігівській області знеструмлено 85 населених пунктів.
Внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.
У Києві сьогодні пройде сильний сніг, вдень температура до +1°
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Чернігівській області без світла залишилися 85 населених пунктів, Київській – 40, Сумській – 30, Херсонській – 9, Кіровоградській – 4, Миколаївській – 2. Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також рятувальники повідомляють, що рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.
Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.
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