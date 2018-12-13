Через снігопад в Україні без електроенергії залишились 170 населених пунктів

09:14, 13 грудня 2018
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У Чернігівській області знеструмлено 85 населених пунктів.

Снігопади знеструмили 170 населених пунктів у 6 областях / Фото УНІАН
Снігопади знеструмили 170 населених пунктів у 6 областях / Фото УНІАН

Внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Чернігівській області без світла залишилися 85 населених пунктів, Київській – 40, Сумській – 30, Херсонській – 9, Кіровоградській – 4, Миколаївській – 2. Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також рятувальники повідомляють, що рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.

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Теги: #погода#снігопад#негода
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