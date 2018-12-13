У сніговому полоні: сьогодні ускладнення погодних умов очікується майже по всій Україні

Вдень 13 грудня сніг йтиме майже у всіх регіонах України.

Сьогодні снігопади в Україні продовжаться / УНІАН

Станом на ранок 13 грудня опади у вигляді мокрого снігу та дощу з мокрим снігом спостерігаються у більшості областей України.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Гідрометцентр, у Київській, Львівській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях та м. Києві наразі йде мокрий сніг, у Волинській області - дощ з мокрим снігом.

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Вдень 13 грудня погода в Україні також буде складною: сніг пройде по всій країні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття. На дорогах місцями ожеледиця. Температура від 4 морозу до 1 тепла, у Карпатах 5-10 градусів морозу.

У Києві в місцях прогнозованого скупчення вантажного траспорту заплановано встановлення 5 мобільних пунктів обігріву (Брест-Литовське шосе, Бориспольське шосе, Броварський проспект, Гостомильське та Одеське шосе).

Також у столиці організовано чергування спеціальної техніки ДСНС для надання допомоги населенню. Інформація щодо аварійних відключень теплопостачання до ДСНС не надходила.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.