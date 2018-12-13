Коли припиняться снігопади: прогноз погоди в Україні до кінця тижня (карти)
На вихідних в Україні похолодає.
Снігопади в Україні триватимуть протягом 13-14 грудня, 15 грудня очікується незначне зниження температури та припинення опадів.
В Україні сьогодні продовжаться снігопади, температура до +4° (карта)
Такий прогноз погоди опублікований на сайті Українського гідрометцентру.
Так, сьогодні, 13 грудня, снігопади очікуються майже по всій Україні, крім східних, Запорізької, Херсонської областей та Криму. У п'ятницю, 14 грудня, у північних, центральних та західних областях очікується мокрий сніг.
15 грудня опади припиняться майже по всій Україні, сніг та мокрий сніг пройдуть тільки у Львівській та Закарпатській областях. У той же час очікується похолодання: вночі місцями очікується до -8 градусів. У неділю, 16 грудня, снігопади очікуються у західних регіонах. Температура повітря у нічні години опуститься до -2...-9 градусів.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -5°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк+3°... -3°
- Житомир-1°... -7°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ0°... -6°
- Київ0°... -6°
- Кіровоград0°... -8°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+1°... -6°
- Львів0°... -6°
- Миколаїв+2°... -8°
- Одеса+3°... -4°
- Полтава+1°... -7°
- Рівне-1°... -7°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -12°
- Тернопіль-1°... -6°
- Харків0°... -7°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси+1°... -4°
- Чернігів-1°... -5°
- Чернівці+1°... -6°