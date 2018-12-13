Коли припиняться снігопади: прогноз погоди в Україні до кінця тижня (карти)

11:35, 13 грудня 2018
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На вихідних в Україні похолодає.

15 грудня сильні снігопади в Україні припиняться / УНІАН
15 грудня сильні снігопади в Україні припиняться / УНІАН

Снігопади в Україні триватимуть протягом 13-14 грудня, 15 грудня очікується незначне зниження температури та припинення опадів.

В Україні сьогодні продовжаться снігопади, температура до +4° (карта)

Такий прогноз погоди опублікований на сайті Українського гідрометцентру.

Так, сьогодні, 13 грудня, снігопади очікуються майже по всій Україні, крім східних, Запорізької, Херсонської областей та Криму. У п'ятницю, 14 грудня, у північних, центральних та західних областях очікується мокрий сніг. 

Прогноз погоди на 13 грудня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 13 грудня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 14 грудня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 14 грудня / Укргідрометцентр

15 грудня опади припиняться майже по всій Україні, сніг та мокрий сніг пройдуть тільки у Львівській та Закарпатській областях. У той же час очікується похолодання: вночі місцями очікується до -8 градусів. У неділю, 16 грудня, снігопади очікуються у західних регіонах. Температура повітря у нічні години опуститься до -2...-9 градусів.

Прогноз погоди на 15 грудня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 15 грудня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 16 грудня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 16 грудня / Укргідрометцентр

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.

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Теги: #погода#снігопад
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