Одесу засипає снігом: на дорогах утворилися великі пробки

Історичний центр Одеси хоч і завантажений, але не заблокований.

Сьогоднішній ранок для одеситів видалося сніговим \ УНІАН

Сьогоднішній ранок для одеситів видалося сніжним і проблематичним у плані величезних автомобільних заторів на виїзді зі спальних районів в центр міста.

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Дорога як з житлового масиву Таїрова, так і з селища Котовського займе багато часу, передає Топор. Зокрема, довга тягнучка утворилася на Люстдорфській дорозі з 7-ї станції через площу Толбухіна і до Адміральського проспекту. На Краснова і Середньофонтанській жвавий рух транспорту.

Не краща ситуація на проспекті Маршала Жукова від Левітана до 25-ї Чапаєвської дивізії, на перехресті в районі ринку "Успіх" рух практично заблоковано. На Водопровідній також утворилася тягнучка.

На Фонтанській дорозі рух непоганий, правда на Сегедській також утворився автозатор.

Через аварію на Миколаївській дорозі в районі Одесакабель автомобільна тягнучка розтягнулася вздовж Лузанівки аж до Молодої Гвардії і далі.

Історичний центр Одеси хоч і завантажений, але не заблокований.