Одесу засипає снігом: на дорогах утворилися великі пробки

12:35, 13 грудня 2018
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Історичний центр Одеси хоч і завантажений, але не заблокований.

Сьогоднішній ранок для одеситів видалося сніговим \ УНІАН
Сьогоднішній ранок для одеситів видалося сніговим \ УНІАН

Сьогоднішній ранок для одеситів видалося сніжним і проблематичним у плані величезних автомобільних заторів на виїзді зі спальних районів в центр міста.

У сніговому полоні: сьогодні ускладнення погодних умов очікується майже по всій Україні

Дорога як з житлового масиву Таїрова, так і з селища Котовського займе багато часу, передає Топор. Зокрема, довга тягнучка утворилася на Люстдорфській дорозі з 7-ї станції через площу Толбухіна і до Адміральського проспекту. На Краснова і Середньофонтанській жвавий рух транспорту.

Не краща ситуація на проспекті Маршала Жукова від Левітана до 25-ї Чапаєвської дивізії, на перехресті в районі ринку "Успіх" рух практично заблоковано. На Водопровідній також утворилася тягнучка.

На Фонтанській дорозі рух непоганий, правда на Сегедській також утворився автозатор.

Через аварію на Миколаївській дорозі в районі Одесакабель автомобільна тягнучка розтягнулася вздовж Лузанівки аж до Молодої Гвардії і далі.

Історичний центр Одеси хоч і завантажений, але не заблокований.

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Теги: #Одеса#снігопад#негода
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