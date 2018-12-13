Одесу засипає снігом: на дорогах утворилися великі пробки
Історичний центр Одеси хоч і завантажений, але не заблокований.
Сьогоднішній ранок для одеситів видалося сніжним і проблематичним у плані величезних автомобільних заторів на виїзді зі спальних районів в центр міста.
У сніговому полоні: сьогодні ускладнення погодних умов очікується майже по всій Україні
Дорога як з житлового масиву Таїрова, так і з селища Котовського займе багато часу, передає Топор. Зокрема, довга тягнучка утворилася на Люстдорфській дорозі з 7-ї станції через площу Толбухіна і до Адміральського проспекту. На Краснова і Середньофонтанській жвавий рух транспорту.
Не краща ситуація на проспекті Маршала Жукова від Левітана до 25-ї Чапаєвської дивізії, на перехресті в районі ринку "Успіх" рух практично заблоковано. На Водопровідній також утворилася тягнучка.
На Фонтанській дорозі рух непоганий, правда на Сегедській також утворився автозатор.
Через аварію на Миколаївській дорозі в районі Одесакабель автомобільна тягнучка розтягнулася вздовж Лузанівки аж до Молодої Гвардії і далі.
Історичний центр Одеси хоч і завантажений, але не заблокований.
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