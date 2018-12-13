Синоптики розповіли, де в Україні випало найбільше снігу (карта)

12:45, 13 грудня 2018
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У Прилуках висота снігового покриву складає 33 см.

В Україні місцями намело більше 20 см снігу / УНІАН
В Україні місцями намело більше 20 см снігу / УНІАН

Станом на ранок 13 грудня у центрі та на півночі України місцями випало 20-30 сантиметрів снігу.

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Про це свідчать дані Сумського гідрометцентру. Згідно з картою, опублікованою у Facebook, найбільше снігу - 33 см - випало у місті Прилуки Чернігівської області. 

Загалом, близько 20 см опадів намело у центральних та місцями північних областях. На заході, півдні та сході України висота снігового покриву не перевищує 10 см.

Нагадаємо, снігопади в Україні триватимуть протягом 13-14 грудня, 15 грудня очікується незначне зниження температури та припинення опадів.

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Теги: #погода#сніг#снігопад
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