Циклон не відступає: завтра мокрий сніг очікується в більшості областей України
Снігопади припиняться у суботу, 15 грудня.
У п'ятницю, 14 грудня, через вплив циклону у північних, центральних та західних областях України очікуються снігопади.
Через снігопад в Україні без електроенергії залишились 170 населених пунктів
Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.
У п'ятницю сніг та мокрий сніг очікуються у північних областях, на заході, на Вінниччині, Черкащині та районах Кропивницького. У південній частині - лише місцями невеликі опади. На сході України снігу чи дощу завтра не буде", - пише вона.
За словами Діденко, температура повітря поки що залишається без змін - близько нуля, з невеликими коливаннями.
У суботу, 15 грудня, в Україні похолодає до невеликих морозів, опади поступово припиняться. А 16 грудня на Заході України потепліє, проте разом із потеплінням туди прийдуть сильні опади та штормовий вітер. На решті території у неділю буде сухо та вітряно.
Нагадаємо, 13 грудня погода в Україні буде складною: сніг пройде по всій країні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -5°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк+3°... -3°
- Житомир-1°... -7°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ0°... -6°
- Київ0°... -6°
- Кіровоград0°... -8°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+1°... -6°
- Львів0°... -6°
- Миколаїв+2°... -8°
- Одеса+3°... -4°
- Полтава+1°... -7°
- Рівне-1°... -7°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -12°
- Тернопіль-1°... -6°
- Харків0°... -7°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницький0°... -6°
- Черкаси+1°... -4°
- Чернігів-1°... -5°
- Чернівці+1°... -6°