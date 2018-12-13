Циклон не відступає: завтра мокрий сніг очікується в більшості областей України

Снігопади припиняться у суботу, 15 грудня.

Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН

У п'ятницю, 14 грудня, через вплив циклону у північних, центральних та західних областях України очікуються снігопади.

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Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

У п'ятницю сніг та мокрий сніг очікуються у північних областях, на заході, на Вінниччині, Черкащині та районах Кропивницького. У південній частині - лише місцями невеликі опади. На сході України снігу чи дощу завтра не буде", - пише вона.

За словами Діденко, температура повітря поки що залишається без змін - близько нуля, з невеликими коливаннями.

У суботу, 15 грудня, в Україні похолодає до невеликих морозів, опади поступово припиняться. А 16 грудня на Заході України потепліє, проте разом із потеплінням туди прийдуть сильні опади та штормовий вітер. На решті території у неділю буде сухо та вітряно.

Нагадаємо, 13 грудня погода в Україні буде складною: сніг пройде по всій країні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття.