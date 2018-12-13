Циклон не відступає: завтра мокрий сніг очікується в більшості областей України

13:59, 13 грудня 2018
178
0

Снігопади припиняться у суботу, 15 грудня.

Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН
Завтра снігопади в Україні продовжаться / УНІАН

У п'ятницю, 14 грудня, через вплив циклону у північних, центральних та західних областях України очікуються снігопади.

Через снігопад в Україні без електроенергії залишились 170 населених пунктів

Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

У п'ятницю сніг та мокрий сніг очікуються у північних областях, на заході, на Вінниччині, Черкащині та районах Кропивницького. У південній частині - лише місцями невеликі опади. На сході України снігу чи дощу завтра не буде", - пише вона.

За словами Діденко, температура повітря поки що залишається без змін - близько нуля, з невеликими коливаннями.

У суботу, 15 грудня,  в Україні похолодає до невеликих морозів, опади поступово припиняться. А 16 грудня на Заході України потепліє, проте разом із потеплінням туди прийдуть сильні опади та штормовий вітер. На решті території у неділю буде сухо та вітряно.

Нагадаємо, 13 грудня погода в Україні буде складною: сніг пройде по всій країні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сніг
Читайте також
На Україну сунуть снігопади: синоптики попередили про погіршення погодних умов (відео) На Україну сунуть снігопади: синоптики попередили про погіршення погодних умов (відео)
У Києві завтра продовжиться снігопад, температура 0° У Києві завтра продовжиться снігопад, температура 0°
У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека
Циклон не відступає: завтра мокрий сніг очікується в більшості областей України Циклон не відступає: завтра мокрий сніг очікується в більшості областей України
Синоптики розповіли, де в Україні випало найбільше снігу (карта) Синоптики розповіли, де в Україні випало найбільше снігу (карта)
Коли припиняться снігопади: прогноз погоди в Україні до кінця тижня (карти) Коли припиняться снігопади: прогноз погоди в Україні до кінця тижня (карти)
У Києві сьогодні пройде сильний сніг, вдень температура до +1° У Києві сьогодні пройде сильний сніг, вдень температура до +1°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
92 %
771 мм
2.2 м/с
52 %
Стрічка новин