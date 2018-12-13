У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека
Лавинна небезпека зберігається в Івано-Франківській та Закарпатській областях.
У четвер, 13 грудня, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської Закарпатської областей зберігатиметься лавинна небезпека.
В Україні сьогодні продовжаться снігопади, температура до +4° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"13 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.
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