У Карпатах зберігається сніголавинна небезпека

15:14, 13 грудня 2018
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Лавинна небезпека зберігається в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

У четвер, 13 грудня, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської Закарпатської областей зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 13 грудня було знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях.

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Теги: #Карпати#лавина
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